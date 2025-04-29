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Венгрия выходит из МУС: есть решение парламента

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Венгерский парламент проголосовал за выход страны из МУС, мотивируя это политизированностью суда. Министр Сийярто отправит уведомление в ООН, выход вступит в силу через год.

Венгрия выходит из МУС: есть решение парламента

Венгерский парламент проголосовал за выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС), сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в X, пишет УНН.

Венгерский парламент только что проголосовал за выход из Международного уголовного суда

- сообщил глава МИД Венгрии.

Сийярто заявил, что "этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и доверие".

Как пишет 24.hu, после голосования Сийярто направит письменное уведомление Генеральному секретарю ООН. Выход вступит в силу через год.

Ранее

Будапешт в начале апреля объявил, что Венгрия полностью выйдет из Международного уголовного суда (МУС), организации, созданной более двух десятилетий назад для преследования обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде, в заявлении, приуроченном к визиту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого выдала эта институция.

Председательство Ассамблеи государств-участников МУС выразило обеспокоенность решением Венгрии, призвав ее в письме продолжать быть решительной стороной Римского статута, основополагающего договора МУС, указало Reuters со ссылкой на соответствующее заявление.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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