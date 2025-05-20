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В Венгрии парламент одобрил законопроект о выходе из МУС

Киев • УНН

 • 1634 просмотра

Парламент Венгрии поддержал законопроект о выходе страны из МУС. Это произошло после заявления правительства Орбана о политизированности суда, вскоре после визита Нетаньяху.

В Венгрии парламент одобрил законопроект о выходе из МУС

В Венгрии парламент одобрил законопроект о выходе из Международного уголовного суда, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Во вторник парламент Венгрии одобрил законопроект, который начнет процесс выхода страны из Международного уголовного суда (МУС) продолжительностью в год

- пишет издание.

Как уточнило венгерское издание Telex, Национальная ассамблея Венгрии одобрила предложение вице-премьер-министра страны Жолта Шемьена о выходе из Международного уголовного суда 134 голосами "за", при 37 "против" и 7 воздержавшихся.

Это, как отмечает издание, происходит на фоне того, как правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана утверждает, что суд стал "политическим".

Дополнение

Правительство Орбана объявило об этом шаге 3 апреля, вскоре после того, как израильский лидер Беньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом в рамках редкой зарубежной поездки вопреки ордеру МУС на арест.

Венгрия выходит из МУС: есть решение парламента29.04.25, 14:58 • 4660 просмотров

Ранее председательство Ассамблеи государств-участников МУС выразило обеспокоенность решением Венгрии, призывая ее в письме продолжать быть решительной стороной Римского статута, основополагающего договора МУС, указало Reuters со ссылкой на соответствующее заявление.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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