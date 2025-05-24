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Орбан хочет предотвратить намерения ЕС запретить импорт российских энергоносителей - Reuters

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Премьер-министр Венгрии заявил, что плану ЕС запретить импорт энергоносителей из рф нужно предотвратить. Венгрия и Словакия выступают против полного запрета.

Орбан хочет предотвратить намерения ЕС запретить импорт российских энергоносителей - Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире государственного радио, что плану Европейского Союза запретить импорт российских энергоносителей надо предотвратить "всеми средствами". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мы должны попытаться остановить это стремление Украины полностью запретить импорт российского газа в Европу. Мы должны предотвратить это всеми средствами. Потому что нет смысла иметь трубопровод, если нам не разрешено транспортировать через него газ

- сказал Орбан.

Европейская комиссия в следующем месяце предложит правовые меры для постепенного прекращения импорта всего российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года, заявил исполнительный орган ЕС ранее в мае. Государства-члены Словакия и Венгрия, которые зависят от российских поставок нефти и газа, выступили против предложенного запрета.

Орбан заявил, что если ЕС компенсирует Венгрии стоимость энергетического запрета, то правительство будет "открыто к переговорам" по этому вопросу. Словакия и Венгрия продолжают получать российский газ и нефть и спорят с Украиной относительно ее решения прекратить с конца 2024 года поставки газа с востока через ее территорию.

ЕС ввел санкции на большинство импорта российской нефти, но не на газ, из-за оппозиции Словакии и Венгрии, которые поддерживают более тесные связи с москвой.

В Венгрии парламент одобрил законопроект о выходе из МУС20.05.25, 09:49 • 3864 просмотра

Для принятия предложения Комиссии требуется только квалифицированное большинство в Европейском парламенте, а это означает, что Словакия и Венгрия не смогут его заблокировать. Впрочем, их возражения могут усложнить процесс.

Венгрия импортирует большую часть своего газа по трубопроводу "Турецкий поток", который проходит под Черным морем в Турцию и далее в Юго-Восточную Европу. В первом квартале этого года объемы через европейский участок "Турецкого потока" выросли на 16% в годовом исчислении до примерно 4,5 миллиарда кубических метров, что обусловлено более высоким спросом в Венгрии и Словакии.

Дополнение

26 депутатов Европейского парламента (ЕП) призвали Брюссель заморозить все финансирование, предназначенное для Венгрии, обвинив эту страну в дальнейшем ограничении свободы и подрыве демократии, несоблюдении законодательства и ценностей ЕС.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Европейский парламент
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Reuters
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