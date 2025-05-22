Європарламентарії закликають Брюссель повністю заморозити фінансування Угорщини

26 депутатів Європейського парламенту (ЄП) закликали Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Угорщини, звинувативши цю країну в подальшому обмеженні свободи та підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на литовське видання LRT.

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ЗМІ вказує, що Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном постійно конфліктує з ЄС, який уже заморозив для Будапешта мільярди євро, зокрема, через неналежне ставлення до прохачів притулку та підозри у корупції. Однак підписанти стверджують, що Угорщина не тільки не прагне покращень, а й "спостерігається подальша тривожна регресія".

Крім того, у листі згадується нещодавно ухвалений в Угорщині закон, спрямований на заборону ЛГБТК-парадів у Будапешті, а також реформи, які мають на меті підрив незалежності судів та придушення критиків уряду.

Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, - неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти - зазначають європарламентарії.

Видання додає, що лист, ініційований фракцією Зелених у ЄП, підписали також представники кількох інших парламентських фракцій, включаючи правоцентристську ЄНП (Європейська народна партія), центристську "Оновимо Європу" (ОП) та соціал-демократичну СДП.

Нагадаємо

За інформацією Рolitico, Угорщина вже втрачає близько 18 мільярдів євро коштів ЄС, які Єврокомісія утримує через порушення Будапештом європейського законодавства.

Тим часом Європейський Союз обговорює способи запобігти підриву Угорщиною початку переговорів про вступ з Україною. Країни-члени блоку мають право на вето, проте не можуть користуватися цим інструментом необмежено.

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