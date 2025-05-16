Угорщина може втратити великі кошти ЄС через порушення урядом країни верховенства права
Київ • УНН
Єврокомісія посилює умови виплат коштів Угорщині через порушення законодавства ЄС. Будапешт вже втрачає 18 млрд євро, але сума може зрости через обмеження демократії.
Будапешт вже втрачає близько 18 мільярдів євро коштів ЄС, які комісія ЄС утримує через порушення європейського законодавства, передає Рolitico, повідомляє УНН.
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Угорщина може втратити великі суми грошей ЄС, оскільки Європейська комісія розглядає можливість посилення умов виплати коштів у рамках свого довгострокового бюджету. Про це заявив високопоставлений чиновник Єврокомісії в інтерв'ю виданню Рolitico.
Про що саме ідеться?
Протистояння між Віктором Орбаном та Європейською комісією набирає обертів. Поки уряд Угорщини посилює свій контроль над громадянським суспільством, а лідери правлячої партії Угорщини "Фідес" (FIDESZ) неодноразово заявляли, що вживатимуть заходів проти організацій, які фінансуються з-за кордону і загрожують суверенітету країни.
Як приклад - у четвер партія Орбана запропонувала закон, який є рівнозначним російським репресіям проти неурядових груп. Нововведення має дозволити уряду вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування.
На тлі цього, у Єврокомісії наголошують, що будуть розглядати інструменти "які потрібні" для забезпечення верховенства права в Угорщині. Комісар з питань демократії та верховенства права Майкл Макграт заявив про серйозні занепокоєння з приводу поточного стану верховенства права в Угорщині.
Будапешт вже втрачає близько 18 мільярдів євро з фондів ЄС, які Комісія утримує через порушення європейського законодавства.
Але країна може втратити набагато більше. За словами Макграта, Комісія розглядає можливість змінити свої довгострокові бюджетні правила:
Виплати мають бути більш тісно пов'язані з дотриманням верховенства права
Додамо, що Макграт відвідав Будапешт у березні 2025 року. Він заявив, що повернувся з "серйозним занепокоєнням" щодо стану демократії в країні.
Загальне та чітке повідомлення від громадянського суспільства та ЗМІ полягало в тому, що вони відчувають себе обмеженими. Вони відчувають холодний вітер, який дме на них, коли займаються своєю повсякденною роботою, і це недобре. Це не корисно для демократії
Нагадаємо
УНН передавав, що у березні угорська правляча партія FIDESZ внесла законопроєкт, який забороняє організацію щорічних гей-парадів у Будапешті.
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