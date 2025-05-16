Угорщина може втратити великі кошти ЄС через порушення урядом країни верховенства права

$41.470.07
46.380.21
ukenru
На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
13:30 • 13791 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 22408 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 25708 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

09:33 • 69970 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 59702 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 58406 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 157514 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171160 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 149380 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 183024 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
85%
749мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 50360 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 73231 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 07:49 • 84476 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 19056 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 50999 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 251624 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 242789 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 304318 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 367187 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 420643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Хакан Фідан

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 2448 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 51069 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 73299 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 80456 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 118035 перегляди
Актуальне

Північний потік

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Угорщина може втратити великі кошти ЄС через порушення урядом країни верховенства права

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Єврокомісія посилює умови виплат коштів Угорщині через порушення законодавства ЄС. Будапешт вже втрачає 18 млрд євро, але сума може зрости через обмеження демократії.

Угорщина може втратити великі кошти ЄС через порушення урядом країни верховенства права

Будапешт вже втрачає близько 18 мільярдів євро коштів ЄС, які комісія ЄС утримує через порушення європейського законодавства, передає Рolitico, повідомляє УНН.

Деталі

Угорщина може втратити великі суми грошей ЄС, оскільки Європейська комісія розглядає можливість посилення умов виплати коштів у рамках свого довгострокового бюджету. Про це заявив високопоставлений чиновник Єврокомісії в інтерв'ю виданню Рolitico.

Про що саме ідеться?

Протистояння між Віктором Орбаном та Європейською комісією набирає обертів. Поки уряд Угорщини посилює свій контроль над громадянським суспільством, а лідери правлячої партії Угорщини "Фідес" (FIDESZ) неодноразово заявляли, що вживатимуть заходів проти організацій, які фінансуються з-за кордону і загрожують суверенітету країни.

Як приклад - у четвер партія Орбана запропонувала закон, який є рівнозначним російським репресіям проти неурядових груп. Нововведення має дозволити уряду вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування.

На тлі цього, у Єврокомісії наголошують, що будуть розглядати інструменти "які потрібні" для забезпечення верховенства права в Угорщині. Комісар з питань демократії та верховенства права Майкл Макграт заявив про серйозні занепокоєння з приводу поточного стану верховенства права в Угорщині.

Будапешт вже втрачає близько 18 мільярдів євро з фондів ЄС, які Комісія утримує через порушення європейського законодавства. 

Але країна може втратити набагато більше. За словами Макграта, Комісія розглядає можливість змінити свої довгострокові бюджетні правила:

Виплати мають бути більш тісно пов'язані з дотриманням верховенства права

- заявив Комісар з питань демократії.

Додамо, що Макграт відвідав Будапешт у березні 2025 року. Він заявив, що повернувся з "серйозним занепокоєнням" щодо стану демократії в країні.

Загальне та чітке повідомлення від громадянського суспільства та ЗМІ полягало в тому, що вони відчувають себе обмеженими. Вони відчувають холодний вітер, який дме на них, коли займаються своєю повсякденною роботою, і це недобре. Це не корисно для демократії

Нагадаємо

УНН передавав, що у березні угорська правляча партія FIDESZ внесла законопроєкт, який забороняє організацію щорічних гей-парадів у Будапешті.

Євросоюз обговорює, як уникнути блокування Угорщиною переговорів про вступ України

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуФінанси
Європейська комісія
Угорщина
Будапешт
Віктор Орбан
Brent
$64.76
Bitcoin
$103,989.10
S&P 500
$5,921.13
Tesla
$347.68
Газ TTF
$35.22
Золото
$3,183.06
Ethereum
$2,605.83