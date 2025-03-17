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Партія Орбана прагне заборонити гей-паради в Будапешті

Київ • УНН

 • 10138 перегляди

Угорська правляча партія FIDESZ внесла законопроєкт, який забороняє організацію щорічних гей-парадів у Будапешті. Орбан останнім часом посилив нападки на ЛГБТК-групи.

Партія Орбана прагне заборонити гей-паради в Будапешті

Правляча партія FIDESZ (Фідес) правого націоналістичного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана хоче заборонити щорічні прайди. Члени правлячої партії подали відповідний законопроєкт, який сьогодні вже обговорюється у правовому комітеті парламенту Угорщини.

Передає УНН із посиланням на Reuters та ORF.

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" у понеділок запропонувала поправку до закону про публічні зібрання, щоб заборонити гей-паради

Орбан уже натякнув на заборону в лютому у зверненні до нації:

Організаторам прайду не варто турбуватися про підготовку цьогорічного параду. Це було б марною тратою часу та грошей

- сказав він.

Вважається, що законопроект "Фідес" пройде через парламент, оскільки партія Орбана має більшість у дві третини голосів.

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Формально законопроєкт є поправкою до Закону про зібрання, яка "вносить ясність", що подібні зібрання не можуть порушувати "Закон про захист дітей". Про це повідомляли ЗМІ, близькі до уряду.

 Закон 2021 року забороняє дітям і молоді доступ до інформації про негетеросексуальний спосіб життя.

Зазначимо, що "паради гордості" (або гей-паради) проходять на вулицях Будапешта вже три десятиліття.

Доповнення

Орбану та його партії наступного року доведеться брати участь у парламентських виборах Угорщини. 

Опитування показують, що FIDESZ може програти вибори вперше з 2010 року. Лідером в опитуваннях є опозиційна партія TISZA на чолі з Петером Мадяром (угорська правоцентристська опозиційна правоцентристська політична партія - угорська правоцентристська політична партія).

Нагадаємо

Уряд Віктора Орбана пропонує перемістити щорічний ЛГБТ-парад з вулиць Будапешта в закритий простір, пояснюючи це "захистом дітей". Це продовжує серію обмежень прав ЛГБТК+ спільноти в Угорщині.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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