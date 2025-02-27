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Угорський уряд хоче перенести гей-парад з вулиць Будапешта у закрите приміщення

Угорський уряд хоче перенести гей-парад з вулиць Будапешта у закрите приміщення

Київ  •  УНН

 • 16570 перегляди

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Уряд Віктора Орбана пропонує перемістити щорічний ЛГБТ-парад з вулиць Будапешта в закритий простір, пояснюючи це "захистом дітей". Це продовжує серію обмежень прав ЛГБТК+ спільноти в Угорщині.

Угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном запропонував перенести щорічний гей-парад ЛГБТ спільноти з вулиць Будапешта в закритий простір. Таке рішення пояснюють "захистом дітей". Про це , повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що гей-парад не слід організовувати так само, як у минулому році і пояснив, що уряд має на меті  "захистити дітей" і що нічого поганого, якщо захід відбуватиметься "в закритому просторі". 

Раніше, багато років поспіль, учасники цього заходу дефілювали бульваром Андраші - просторою, обсадженою деревами вулицею в центрі Будапешта,

- йдеться у повідомлені.

Видання зауважує, що ця заява є частиною серії обмежень, накладених Орбаном на діяльність ЛГБТК+ спільноти, перед виборами 2026 року. 

Довідково

Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед неповнолітніх, незважаючи на різку критику з боку правозахисних організацій і Європейського Союзу. 

Окрім того, в Угорщині не визнаються одностатеві шлюби, а уряд Орбана перевизначив шлюб у конституції як союз між чоловіком і жінкою, а також обмежив можливість усиновлення для одностатевих пар.

Адміністрація Трампа заборонила вивішувати прапори гей-парадів та Black Lives Matter у консульствах США24.01.25, 09:47 • 27616 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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