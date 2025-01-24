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Адміністрація Трампа заборонила вивішувати прапори гей-парадів та Black Lives Matter у консульствах США

Адміністрація Трампа заборонила вивішувати прапори гей-парадів та Black Lives Matter у консульствах США

Київ • УНН

 • 27667 перегляди

Держдепартамент США видав меморандум про заборону вивішування будь-яких прапорів, крім американського, в консульських установах. Це скасовує попередню практику демонстрації прапорів LGBTQ+ та Black Lives Matter.

Лише прапор Сполучених Штатів Америки дозволено вивішувати або демонструвати на об’єктах США, як усередині країни, так і за кордоном. Про це йдеться у рішенні Державного департаменту США, передає УНН із посиланням на WP та The Guardian.

Деталі

Державний департамент США заборонив консульським установам вивішувати будь-які прапори, окрім прапора США. За адміністрації Байдена була практика, коли консульські установи США мали можливість вивішувати LGBTQ+ і прапор організації Black Lives Matters.

Прапори гей-прайду також були виставлені в Білому домі під час святкування місяця прайду 2023 року на південній галявині, що викликало негативну реакцію з боку консерваторів.

- пише Guardian.

Наразі це буде неможливо. 

Набувши чинності негайно, лише прапор Сполучених Штатів Америки дозволено вивішувати або демонструвати на об’єктах США, як усередині країни, так і за кордоном, а також розміщувати в контенті уряду США

- йдеться в меморандумі.

Прапор Сполучених Штатів Америки об’єднує всіх американців під універсальними принципами справедливості, свободи та демократії. Ці цінності, які є основою нашої великої країни, поділяють усі американські громадяни, минулі та нинішні

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Трампа закликали виявити милосердя до ЛГБТК і мігрантів у США21.01.25, 19:36 • 38133 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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