У США буде тільки дві статі - Трамп
Київ • УНН
В інавгураційній промові Трамп заявив про визнання тільки двох статей у США - чоловічої та жіночої. Президент анонсував припинення політики соціального впровадження раси та статі в суспільне життя.
Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові звернув увагу на гендер і запевнив, що в Америці буде «тільки дві статі, чоловіча і жіноча», передає УНН.
«Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що є тільки дві статі, чоловіча і жіноча», - каже він.
Це станеться цього тижня, каже він, із закінченням «урядової політики спроб соціального впровадження раси і статі в усі аспекти суспільного і приватного життя».
Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову20.01.2025, 19:12 • 37372 перегляди