У США буде тільки дві статі - Трамп

Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові звернув увагу на гендер і запевнив, що в Америці буде «тільки дві статі, чоловіча і жіноча», передає УНН.

«Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що є тільки дві статі, чоловіча і жіноча», - каже він.

Це станеться цього тижня, каже він, із закінченням «урядової політики спроб соціального впровадження раси і статі в усі аспекти суспільного і приватного життя».

Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову