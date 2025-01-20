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У США буде тільки дві статі - Трамп

У США буде тільки дві статі - Трамп

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В інавгураційній промові Трамп заявив про визнання тільки двох статей у США - чоловічої та жіночої. Президент анонсував припинення політики соціального впровадження раси та статі в суспільне життя.

Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові звернув увагу на гендер і запевнив, що в Америці буде «тільки дві статі, чоловіча і жіноча», передає УНН.

«Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що є тільки дві статі, чоловіча і жіноча», - каже він.

Це станеться цього тижня, каже він, із закінченням «урядової політики спроб соціального впровадження раси і статі в усі аспекти суспільного і приватного життя».

Золотий вік Америки починається зараз: Трамп виголошує інавгураційну промову20.01.2025, 19:12 • 37372 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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