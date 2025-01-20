В США будет только два пола - Трамп
Киев • УНН
В инаугурационной речи Трамп заявил о признании только двух полов в США - мужского и женского. Президент анонсировал прекращение политики социального внедрения расы и пола в общественную жизнь.
Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи обратил внимание на гендер и заверил, что в Америке будет "только два пола, мужской и женский", передает УНН.
"С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что есть только два пола, мужской и женский", — говорит он.
Это произойдет на этой неделе, говорит он, с окончанием "правительственной политики попыток социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни".
Золотой век Америки начинается сейчас: Трамп произносит инаугурационную речь20.01.2025, 19:12 • 14318 просмотров