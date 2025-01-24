Администрация Трампа запретила вывешивать флаги гей-парадов и Black Lives Matter в консульствах США

Госдепартамент США издал меморандум о запрете вывешивания любых флагов, кроме американского, в консульских учреждениях. Это отменяет предыдущую практику демонстрации флагов LGBTQ+ и Black Lives Matter.

Только флаг Соединенных Штатов Америки разрешено вывешивать или демонстрировать на объектах США, как внутри страны, так и за рубежом. Об этом говорится в решении Государственного департамента США, передает УНН со ссылкой на WP и The Guardian. Детали Государственный департамент США запретил консульским учреждениям вывешивать любые флаги, кроме флага США. При администрации Байдена была практика, когда консульские учреждения США имели возможность вывешивать LGBTQ+ и флаг организации Black Lives Matters. Флаги гей-прайда также были выставлены в Белом доме во время празднования месяца прайда 2023 года на южной лужайке, что вызвало негативную реакцию со стороны консерваторов. - пишет Хранитель. Сейчас это будет невозможно. Вступив в силу немедленно, только флаг Соединенных Штатов Америки разрешено вывешивать или демонстрировать на объектах США, как внутри страны, так и за рубежом, а также размещать в контенте правительства США - говорится в меморандуме. Флаг Соединенных Штатов Америки объединяет всех американцев под универсальными принципами справедливости, свободы и демократии. Эти ценности, которые являются основой нашей великой страны, разделяют все американские граждане, прошлые и нынешние Напомним, В инаугурационной речи Трамп заявил о признании только двух полов в США - мужского и женского. Президент анонсировал прекращение политики социального внедрения расы и пола в общественную жизнь. Трампа призвали проявить милосердие к ЛГБТК и мигрантам в США