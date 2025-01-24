Администрация Трампа запретила вывешивать флаги гей-парадов и Black Lives Matter в консульствах США

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 124182 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 131271 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 133116 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 172772 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 120623 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 106566 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 145456 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 64868 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 79210 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 102325 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

23 января, 23:44 • 117644 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

24 января, 02:33 • 108400 просмотра
Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших

03:40 • 49962 просмотра
Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

04:30 • 74847 просмотра
ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

05:00 • 105725 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 172766 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 145454 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 205976 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 204791 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 207164 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 120036 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 118274 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 112903 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 108961 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 116018 просмотра
Актуальное
Администрация Трампа запретила вывешивать флаги гей-парадов и Black Lives Matter в консульствах США

Администрация Трампа запретила вывешивать флаги гей-парадов и Black Lives Matter в консульствах США

Киев  •  УНН

 • 8960 просмотра

Read in English

Госдепартамент США издал меморандум о запрете вывешивания любых флагов, кроме американского, в консульских учреждениях. Это отменяет предыдущую практику демонстрации флагов LGBTQ+ и Black Lives Matter.

Только флаг Соединенных Штатов Америки разрешено вывешивать или демонстрировать на объектах США, как внутри страны, так и за рубежом. Об этом говорится в решении Государственного департамента США, передает УНН со ссылкой на WP и The Guardian.

Детали

Государственный департамент США запретил консульским учреждениям вывешивать любые флаги, кроме флага США. При администрации Байдена была практика, когда консульские учреждения США имели возможность вывешивать LGBTQ+ и флаг организации Black Lives Matters.

Флаги гей-прайда также были выставлены в Белом доме во время празднования месяца прайда 2023 года на южной лужайке, что вызвало негативную реакцию со стороны консерваторов.

- пишет Хранитель.

Сейчас это будет невозможно. 

Вступив в силу немедленно, только флаг Соединенных Штатов Америки разрешено вывешивать или демонстрировать на объектах США, как внутри страны, так и за рубежом, а также размещать в контенте правительства США

- говорится в меморандуме.

Флаг Соединенных Штатов Америки объединяет всех американцев под универсальными принципами справедливости, свободы и демократии. Эти ценности, которые являются основой нашей великой страны, разделяют все американские граждане, прошлые и нынешние

Напомним,

В инаугурационной речи Трамп заявил о признании только двух полов в США - мужского и женского. Президент анонсировал прекращение политики социального внедрения расы и пола в общественную жизнь.

Трампа призвали проявить милосердие к ЛГБТК и мигрантам в США21.01.25, 19:36 • 37303 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы