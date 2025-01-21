Трампа призвали проявить милосердие к ЛГБТК и мигрантам в США

Преподобная Марианна Эдгар Бадде во время молитвы в Вашингтонском национальном соборе обратилась с посланием к президенту США Дональду Трампу, который сидел в первом ряду, и призвала проявить "милосердие" к ЛГБТК-сообществу и мигрантам, передает УНН со ссылкой на ABC.

"Позвольте мне обратиться с последней просьбой. Господин президент, миллионы людей доверились вам. И, как вы сказали, вы почувствовали провиденциальную руку нашего любящего Бога. Во имя нашего Бога я прошу вас проявить милосердие к людям в нашей стране, которые сейчас напуганы", — сказала она.

Бадде сказала, что есть граждане ЛГБТК всех политических убеждений, которые сейчас "боятся за свою жизнь". Она также упомянула мигрантов, которые могут находиться в США нелегально, но являются преданными соседями, работниками и родителями.

"Наш Бог учит нас, что мы должны быть милосердны к чужакам, потому что мы все когда-то были чужаками на этой земле", — сказала она.

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