Трампа закликали виявити милосердя до ЛГБТК і мігрантів у США

Преподобна Маріанна Едгар Бадде під час молитви у Вашингтонському національному соборі звернулася з посланням до президента США Дональда Трампа, який сидів у першому ряді, і закликала проявити «милосердя» до ЛГБТК-спільноти і мігрантів, передає УНН з посиланням на ABC.

«Дозвольте мені звернутися з останнім проханням. Пане президенте, мільйони людей довірилися вам. І, як ви сказали, ви відчули провіденційну руку нашого люблячого Бога. В ім'я нашого Бога я прошу вас проявити милосердя до людей у нашій країні, які зараз налякані», - сказала вона.

Бадде сказала, що є громадяни ЛГБТК усіх політичних переконань, які зараз «бояться за своє життя». Вона також згадала мігрантів, які можуть перебувати в США нелегально, але є відданими сусідами, працівниками та батьками.

«Наш Бог вчить нас, що ми повинні бути милосердними до чужинців, тому що ми всі колись були чужинцями на цій землі», - сказала вона.

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