Трампа закликали виявити милосердя до ЛГБТК і мігрантів у США
Київ • УНН
У Вашингтонському національному соборі преподобна Маріанна Едгар Бадде звернулася до президента Трампа з проханням про милосердя. Вона закликала захистити права ЛГБТК-спільноти та мігрантів, які зараз відчувають страх.
Преподобна Маріанна Едгар Бадде під час молитви у Вашингтонському національному соборі звернулася з посланням до президента США Дональда Трампа, який сидів у першому ряді, і закликала проявити «милосердя» до ЛГБТК-спільноти і мігрантів, передає УНН з посиланням на ABC.
«Дозвольте мені звернутися з останнім проханням. Пане президенте, мільйони людей довірилися вам. І, як ви сказали, ви відчули провіденційну руку нашого люблячого Бога. В ім'я нашого Бога я прошу вас проявити милосердя до людей у нашій країні, які зараз налякані», - сказала вона.
Бадде сказала, що є громадяни ЛГБТК усіх політичних переконань, які зараз «бояться за своє життя». Вона також згадала мігрантів, які можуть перебувати в США нелегально, але є відданими сусідами, працівниками та батьками.
«Наш Бог вчить нас, що ми повинні бути милосердними до чужинців, тому що ми всі колись були чужинцями на цій землі», - сказала вона.
У США буде тільки дві статі - Трамп20.01.2025, 19:46 • 35571 перегляд