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Партия Орбана стремится запретить гей-парады в Будапеште

Киев • УНН

 • 10129 просмотра

Венгерская правящая партия FIDESZ внесла законопроект, запрещающий организацию ежегодных гей-парадов в Будапеште. Орбан в последнее время усилил нападки на ЛГБТК-группы.

Партия Орбана стремится запретить гей-парады в Будапеште

Правящая партия FIDESZ (Фидес) правого националистического премьер-министра Венгрии Виктора Орбана хочет запретить ежегодные прайды. Члены правящей партии подали соответствующий законопроект, который сегодня уже обсуждается в правовом комитете парламента Венгрии.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и ORF.

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" в понедельник предложила поправку к закону о публичных собраниях, чтобы запретить гей-парады

Орбан уже намекнул на запрет в феврале в обращении к нации:

Организаторам прайда не стоит беспокоиться о подготовке к нынешнему параду. Это было бы пустой тратой времени и денег

- сказал он.

Считается, что законопроект "Фидес" пройдет через парламент, поскольку партия Орбана имеет большинство в две трети голосов.

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Формально законопроект является поправкой к Закону о собраниях, которая "вносит ясность", что подобные собрания не могут нарушать "Закон о защите детей". Об этом сообщали СМИ, близкие к правительству.

 Закон 2021 года запрещает детям и молодежи доступ к информации о негетеросексуальном образе жизни.

Отметим, что "парады гордости" (или гей-парады) проходят на улицах Будапешта уже три десятилетия.

Дополнение

Орбану и его партии в следующем году придется участвовать в парламентских выборах Венгрии. 

Опросы показывают, что FIDESZ может проиграть выборы впервые с 2010 года. Лидером в опросах является оппозиционная партия TISZA во главе с Петером Мадяром (венгерская правоцентристская оппозиционная правоцентристская политическая партия - венгерская правоцентристская политическая партия).

Напомним

Правительство Виктора Орбана предлагает переместить ежегодный ЛГБТ-парад с улиц Будапешта в закрытое пространство, объясняя это "защитой детей". Это продолжает серию ограничений прав ЛГБТК+ сообщества в Венгрии.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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