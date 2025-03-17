Партия Орбана стремится запретить гей-парады в Будапеште
Киев • УНН
Венгерская правящая партия FIDESZ внесла законопроект, запрещающий организацию ежегодных гей-парадов в Будапеште. Орбан в последнее время усилил нападки на ЛГБТК-группы.
Правящая партия FIDESZ (Фидес) правого националистического премьер-министра Венгрии Виктора Орбана хочет запретить ежегодные прайды. Члены правящей партии подали соответствующий законопроект, который сегодня уже обсуждается в правовом комитете парламента Венгрии.
Передает УНН со ссылкой на Reuters и ORF.
Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" в понедельник предложила поправку к закону о публичных собраниях, чтобы запретить гей-парады
Орбан уже намекнул на запрет в феврале в обращении к нации:
Организаторам прайда не стоит беспокоиться о подготовке к нынешнему параду. Это было бы пустой тратой времени и денег
Считается, что законопроект "Фидес" пройдет через парламент, поскольку партия Орбана имеет большинство в две трети голосов.
Администрация Трампа запретила вывешивать флаги гей-парадов и Black Lives Matter в консульствах США24.01.25, 09:47 • 27737 просмотров
Формально законопроект является поправкой к Закону о собраниях, которая "вносит ясность", что подобные собрания не могут нарушать "Закон о защите детей". Об этом сообщали СМИ, близкие к правительству.
Закон 2021 года запрещает детям и молодежи доступ к информации о негетеросексуальном образе жизни.
Отметим, что "парады гордости" (или гей-парады) проходят на улицах Будапешта уже три десятилетия.
Дополнение
Орбану и его партии в следующем году придется участвовать в парламентских выборах Венгрии.
Опросы показывают, что FIDESZ может проиграть выборы впервые с 2010 года. Лидером в опросах является оппозиционная партия TISZA во главе с Петером Мадяром (венгерская правоцентристская оппозиционная правоцентристская политическая партия - венгерская правоцентристская политическая партия).
Напомним
Правительство Виктора Орбана предлагает переместить ежегодный ЛГБТ-парад с улиц Будапешта в закрытое пространство, объясняя это "защитой детей". Это продолжает серию ограничений прав ЛГБТК+ сообщества в Венгрии.
Критическая роль США в противодействии россии: звонок Рубио заставил Венгрию отказаться от саботажа санкций 17.03.25, 12:45 • 77390 просмотров