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Критическая роль США в противодействии россии: звонок Рубио заставил Венгрию отказаться от саботажа санкций

Киев • УНН

 • 77390 просмотра

Поддержка США важна для санкций ЕС против россии. Но Трамп может в любой момент изменить тактику, что повлияет на европейский регион и дальнейшие отношения с рф.

Критическая роль США в противодействии россии: звонок Рубио заставил Венгрию отказаться от саботажа санкций

Именно "содержательный совет" со стороны американской администрации способен повлиять на "независимую" стратегию Венгрии саботировать продление санкций против россии. Среди примеров - весомое слово госсекретаря Марка Рубио, который недавно позвонил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто по поводу санкций. 

Передает УНН со ссылкой на Politico.

В течение ряда лет параллельные санкции США и доступ к американским энергоресурсам способствовали усилиям ЕС задушить денежный поток москвы от ископаемого топлива. Давление США было главным фактором, который помог проверить прочность санкций и привел к необходимости рф придумывать обходные пути. 

Но президент США Дональд Трамп может в любой момент изменить тактику, учитывая свою стратегию в двусторонних переговорах с россией. Подобный шаг Белого дома может повлиять на регион Атлантики. Все что было до этого -может измениться в ближайшие месяцы, причем любым количеством способов. 

Как объясняет  Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований, поддержка США является жизненно важной, поскольку американские санкции являются самыми мощными.

Без лидерства со стороны Вашингтона это ставит Европу в затруднительное положение — сейчас существует большое беспокойство, что санкции США будут отменены, а европейские санкции не будут усилены

- говорит специалист

G7 предупредила рф о новых санкциях, если не будет согласовано прекращение огня - Reuters14.03.25, 15:56 • 14118 просмотров

Среди примеров, важности влияния США, недавний разговор госсекретаря США Марко Рубио с руководителем МИД Венгрии Петером Сийярто.

Контекст

В январе Венгрия угрожала наложить вето на регулярное возобновление санкций ЕС в отношении России, мотивируя это возвращением Трампа в Белый дом. Но затем Трамп неожиданно пригрозил Москве ввести дополнительные ограничения.

 А госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, призывая его не разрушать рамки санкций блока, по словам двух высокопоставленных чиновников, которым POLITICO разрешило остаться анонимными.

- пишет издание.

Дипломаты заявили, что это сообщение помогло убедить Будапешт отступить, обеспечив замораживание российских активов и сохранение торговых эмбарго. 

Однако Трамп имеет возможность осуществить ключевые решения - или ввести, или нарушить санкции Европы против россии.

Если это произойдет, ЕС потеряет критический рычаг в своих усилиях обуздать венгров. Учитывая, что для введения или возобновления санкций блока требуется единогласие, это может стать проблемой.

- пишет издание.

Напомним

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против рф. Из списка исключены 3 умерших и не возобновлены 4 человека, но ЕС готов усилить давление на россию.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Марко Рубио
Международный институт стратегических исследований
Петер Сийярто
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