G7 предупредила рф о новых санкциях, если не будет согласовано прекращение огня - Reuters
Киев • УНН
Страны G7 призвали россию ответить взаимностью на прекращение огня в Украине, как это сделал Киев. Они подчеркнули необходимость мер безопасности для предотвращения возобновления агрессии.
Страны G7 подчеркнули в пятницу необходимость надежных "мер безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и россией, предупредив москву последовать примеру Киева в согласовании прекращения огня или столкнуться с дальнейшими санкциями, согласно окончательному проекту заявления, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Члены G7 призвали россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его имплементировав", - говорится в окончательном проекте заявления стран G7, в состав которой входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.
Проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в зеленом свете от министров, заявили представители G7.
"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и заслуживающих доверия мер безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", - сказали они.
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