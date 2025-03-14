G7 предупредила рф о новых санкциях, если не будет согласовано прекращение огня - Reuters

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16498 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30548 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65670 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214983 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123332 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392398 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311262 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213884 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244295 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255157 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23451 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132712 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14765 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132766 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214982 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392398 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254660 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311262 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3420 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14795 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46179 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72220 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57294 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

G7 предупредила рф о новых санкциях, если не будет согласовано прекращение огня - Reuters

Киев • УНН

 • 14118 просмотра

Страны G7 призвали россию ответить взаимностью на прекращение огня в Украине, как это сделал Киев. Они подчеркнули необходимость мер безопасности для предотвращения возобновления агрессии.

G7 предупредила рф о новых санкциях, если не будет согласовано прекращение огня - Reuters

Страны G7 подчеркнули в пятницу необходимость надежных "мер безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и россией, предупредив москву последовать примеру Киева в согласовании прекращения огня или столкнуться с дальнейшими санкциями, согласно окончательному проекту заявления, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Члены G7 призвали россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его имплементировав", - говорится в окончательном проекте заявления стран G7, в состав которой входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в зеленом свете от министров, заявили представители G7.

"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и заслуживающих доверия мер безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", - сказали они.

Главы МИД стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины14.03.2025, 08:09 • 21665 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Япония
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77