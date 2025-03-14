G7 попередила рф про нові санкції, якщо не буде погоджено припинення вогню - Reuters

Країни G7 наголосили в п’ятницю на необхідності надійних "заходів безпеки" для забезпечення припинення вогню між Україною та росією, попередивши москву послідувати прикладу Києва у погодженні припинення вогню або зіткнутися з подальшими санкціями, згідно з остаточним проектом заяви, повідомляє Reuters, пише УНН.



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"Члени G7 закликали росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його імплементувавши", - ідеться в остаточному проекті заяви країн G7, до складу якої входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Проект, схвалений високопоставленими дипломатами, все ще потребує зеленого світла від міністрів, заявили представники G7.

"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватись, і підкреслили необхідність надійних і таких, що заслуговують довіру, заходів безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати та захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", - сказали вони.

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