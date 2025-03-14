Глави МЗС країн G7 підтвердили непохитну підтримку України

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) під час зустрічі в Канаді підтвердили непохитну підтримку України та наголосили на важливості гарантій безпеки для Києва після завершення війни. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення зовнішньополітичного відомства Японії.

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Зазначається, що глави МЗС країн G7 "відверто обмінялися думками" щодо ситуації в Україні через три роки після початку російської агресії.

Міністри G7 висловили свою високу оцінку зусиллям США щодо миру та вказали на важливість спільної роботи G7, щоб змусити росію діяти конструктивно - йдеться у повідомленні.

Під час діалогу міністр закордонних справ Японії Такеші Івая заявив, що шлях миру в Україні впливає не лише на Європу, але й на весь міжнародний порядок, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.

"Міністр Івая ... заявив, що Японія готова зробити внесок у покращення стійкості України, яка є важливою для міцного миру, надаючи допомогу у відновленні та реконструкції через державно-приватне партнерство", - зазначили в японському МЗС.

Нагадаємо

На відкритті офіційної сесії зустрічі глав МЗС G7 було наголошено на важливості підтримки України на тлі агресії рф, що продовжується. Також у вступному слові було згадано використання росією "тіньового флоту".

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