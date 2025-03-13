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Голови МЗС G7 збираються в Канаді: на порядку денному - підсумки від Рубіо про зустріч з Україною у Джидді

Київ • УНН

 • 22091 перегляди

Міністри закордонних справ G7 збираються в Канаді на тлі розбіжностей між союзниками США та Трампом щодо зовнішньої політики та мит. Обговорять Україну та тіньовий флот РФ.

Голови МЗС G7 збираються в Канаді: на порядку денному - підсумки від Рубіо про зустріч з Україною у Джидді

Міністри закордонних справ G7 зустрічаються в Канаді в четвер після семи тижнів зростання напруженості між союзниками США та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом "через його зміну зовнішньої політики щодо України та запровадження мит", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністри "Групи семи" з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів разом із ЄС збираються у віддаленому туристичному містечку Ла-Мальбе, розташованому на пагорбах Квебеку, на два дні зустрічей, які в минулому загалом були консенсусними щодо проблем, з якими вони стикаються.

Найголовнішим на порядку денному для партнерів Вашингтона буде отримання підсумків переговорів держсекретаря США Марко Рубіо у вівторок з Україною у Джидді в Саудівській Аравії, де Україна заявила, що готова підтримати 30-денну угоду про припинення вогню.

"Але напередодні першої зустрічі "Групи семи" під час президентства Канади було складно виробити узгоджену всеохоплюючу остаточну заяву", - пише видання.

Рішення США запровадити 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію негайно викликало взаємні заходи з боку Канади та ЄС, що підкреслило напруженість, вказує видання.

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"Вашингтон намагався нав’язати червоні лінії щодо формулювань щодо України та виступив проти окремої декларації про стримування так званого тіньового флоту росії, непрозорої судноплавної мережі, яка уникає санкцій, водночас вимагаючи більш жорсткої мови щодо Китаю", - ідеться у публікації.

У понеділок Рубіо попередив, що Вашингтон не бажає формулювань, які можуть зашкодити зусиллям залучити росію та Україну до переговорів. Виступаючи перед журналістами в середу, він сказав, що хороша заява G7 визнає, що Сполучені Штати просунули процес припинення війни вперед.

Дипломати G7 заявили, що позитивний результат із Джидди може принаймні полегшити переговори щодо України.

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Навіть Японія, яка так покладається на американські гарантії безпеки, опинилася на лінії вогню Трампа.

"Це дуже важко. Можливо, нам варто почекати G8", - іронічно сказав один європейський дипломат.

Трамп припустив, що G8 може бути відроджена після повернення москви через 11 років після того, як її членство в групі було призупинено через анексію Криму, зазначає видання.

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"Ніде труднощі для союзників США не були настільки очевидними, як у Канаді", - пише видання.

Відносини між Сполученими Штатами та Канадою, як вказано, перебувають на найнижчому рівні через погрози Трампа запровадити мита на весь імпорт із Канади та його постійні роздуми, щоб зробити країну 51-м штатом США.

"Ми будемо зосереджені в G7 на всіх цих речах. Ось про це зустріч. Це зустріч не про те, як ми збираємося захопити Канаду", - сказав Рубіо журналістам, підкресливши, наскільки неординарними стали їхні зв’язки.

Це може не заспокоїти Оттаву. Міністр закордонних справ Мелані Джолі заявила в середу, що буде наступати на зустрічі G7, пише видання.

"На кожній зустрічі я порушуватиму питання мит, щоб узгодити відповідь з європейцями та чинити тиск на американців", - сказала вона.

Європейські дипломати заявили, що сподіваються використовувати G7, щоб безпосередньо оцінити, наскільки великий вплив має Рубіо на зовнішню політику США.

Трамп використовував широкий спектр офіційних осіб, не пов’язаних із Державним департаментом, у переговорах, починаючи від України і закінчуючи ситуацією на Близькому Сході, де союзники були стурбовані деякими хаотичними заявами, що надходять із Вашингтона, зауважує видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
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Reuters
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