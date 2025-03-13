Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до москви для переговорів щодо війни в Україні

Літак спеціального представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа приземлився у москві, повідомили росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Літак спецпосланця Трампа Віткоффа, як повідомляється, сів у "внуково".

Борт, як вказується, влетів у повітряний простір рф із боку Латвії.

Доповнення

Очікується, що Віткофф зустрінеться з російським керівництвом, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні. Після цього путін проведе міжнародну телефонну розмову, повідомив пєсков.

Також у кремлі повідомили, що вчора відбулася телефонна розмова між радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцом та помічником президента рф у міжнародних справах юрієм ушаковим.

Ці контакти відбуваються після переговорів України та США у Джидді.

Що обговорили Україна та США на зустрічі у Джидді. Повний текст спільної заяви

Доповнення

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.