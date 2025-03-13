Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине
Киев • УНН
Самолет Стивена Виткоффа приземлился в Москве. Ожидается, что он обсудит с российским руководством прекращение огня в Украине после переговоров Украины и США в Джидде.
Самолет специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа приземлился в москве, сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа, как сообщается, сел во "внуково".
Борт, как указывается, влетел в воздушное пространство рф со стороны Латвии.
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Ожидается, что Уиткофф встретится с российским руководством, чтобы обсудить возможность прекращения огня в Украине. После этого путин проведет международный телефонный разговор, сообщил песков.
Также в кремле сообщили, что вчера состоялся телефонный разговор между советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и помощником президента рф по международным делам юрием ушаковым.
Эти контакты происходят после переговоров Украины и США в Джидде.
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления11.03.25, 20:36 • 165747 просмотров
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Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".
Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.