Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента опубликовал совместное заявление по итогам встречи, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, по любезному гостеприимству Наследного принца Мухаммеда бен Салмана Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине.

Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления длительного мира.

Украинская делегация в очередной раз выразила глубокую благодарность от имени украинского народа Президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значительный прогресс на пути к миру.

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира.

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.

Украина и США договорились о создании переговорных групп по вопросам мира

Наконец, президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - говорится в заявлении.

Зеленський и Трамп договорились как можно скорее заключить ресурсное соглашение

Дополнение

В Джидде 11 марта состоялась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждали путь к миру и двусторонние отношения между странами.