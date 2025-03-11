США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН со ссылкой на ОП.

Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, за любезное гостеприимство Наследного принца Мухаммада бен Салмана Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления длительного мира