США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
Киев • УНН
США отменяют паузу в обмене разведывательной информацией с Украиной. Об этом сообщили в совместном заявлении после встречи делегаций Украины и США в Джидде.
Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН со ссылкой на ОП.
Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, за любезное гостеприимство Наследного принца Мухаммада бен Салмана Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления длительного мира
Сообщается, что украинская делегация в очередной раз выразила глубокую благодарность от имени украинского народа Президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они позволили значительный прогресс на пути к миру.
Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения россии, что взаимность со стороны поссии является ключом к достижению мира.
Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине
Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями россии. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.
Наконец, президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.
В Госдепе США намекают на "фантастические новости" после переговоров с Украиной в Джидде11.03.25, 19:21 • 16510 просмотров
Дополнение
Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP оценил, что переговоры с американцами в Саудовской Аравии проходят "нормально", о чем пишут французские СМИ.
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц кратко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").
Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".