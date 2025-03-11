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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Киев • УНН

 • 189408 просмотра

США отменяют паузу в обмене разведывательной информацией с Украиной. Об этом сообщили в совместном заявлении после встречи делегаций Украины и США в Джидде.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине. Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН со ссылкой на ОП.

Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, за любезное гостеприимство Наследного принца Мухаммада бен Салмана Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления длительного мира 

- говорится в заявлении.

Сообщается, что украинская делегация в очередной раз выразила глубокую благодарность от имени украинского народа Президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они позволили значительный прогресс на пути к миру.

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения россии, что взаимность со стороны поссии является ключом к достижению мира.

Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине 

- подчеркивается в заявлении.

Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями россии. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.

Наконец, президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.

В Госдепе США намекают на "фантастические новости" после переговоров с Украиной в Джидде11.03.25, 19:21 • 16510 просмотров

Дополнение

Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP оценил, что переговоры с американцами в Саудовской Аравии проходят "нормально", о чем пишут французские СМИ.

В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц кратко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").

Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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