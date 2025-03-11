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США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 189456 перегляди

США скасовують паузу в обміні розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомили у спільній заяві після зустрічі делегацій України та США у Джидді.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН із посиланням на ОП.

Сьогодні у Джидді, Саудівська Аравія, за люб’язної гостинності Спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру 

- йдеться в заяві.

Повідомляється, що українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу Президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру.

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні 

- наголошується в заяві.

Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

У Держдепі США натякають на "фантастичні новини" після переговорів з Україною в Джидді11.03.25, 19:21 • 16510 переглядiв

Доповнення

Високопоставлений український чиновник у коментарі AFP оцінив, що переговори з американцями в Саудівській Аравії проходять "нормально", про що пишуть французькі ЗМІ.

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").

Учасник української делегації на переговорах з США у Джидді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував хід переговорів з командою США, вказавши, що "робота триває".

Анна Мурашко

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