Єрмак про хід переговорів у Джидді: "Робота триває"
Київ • УНН
У Джидді проходить зустріч делегацій України та США на високому рівні. Після 4 годин переговорів сторони взяли перерву, а учасники відзначають прогрес у обговореннях.
Учасник української делегації на переговорах з США у Джидді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував хід переговорів з командою США, вказавши, що "робота триває", пише УНН.
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"Робота триває", - написав Єрмак у Telegram.
Раніше Єрмак повідомив про конструктивний старт зустрічі з американською делегацією у Джидді, вказавши, що іде робота над наближенням справедливого та тривалого миру.
Доповнення
У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.
На четвертій годині в американсько-українській зустрічі у Джидді взяли перерву.
У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").