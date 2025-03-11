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Ермак о ходе переговоров в Джидде: "Работа продолжается"

Киев • УНН

 • 16156 просмотра

У Джидді проходит встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. После 4 часов переговоров стороны взяли перерыв, а участники отмечают прогресс в обсуждениях.

Ермак о ходе переговоров в Джидде: "Работа продолжается"

Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается", пишет УНН.

Детали

"Работа продолжается", - написал Ермак в Telegram.

Ранее Ермак сообщил о конструктивном старте встречи с американской делегацией в Джидде, указав, что идет работа над приближением справедливого и длительного мира.

Дополнение

В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

На четвертом часу в американо-украинской встрече в Джидде взяли перерыв.

В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц коротко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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