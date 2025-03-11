Ермак о ходе переговоров в Джидде: "Работа продолжается"
Киев • УНН
У Джидді проходит встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. После 4 часов переговоров стороны взяли перерыв, а участники отмечают прогресс в обсуждениях.
Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается", пишет УНН.
Детали
"Работа продолжается", - написал Ермак в Telegram.
Ранее Ермак сообщил о конструктивном старте встречи с американской делегацией в Джидде, указав, что идет работа над приближением справедливого и длительного мира.
Дополнение
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
На четвертом часу в американо-украинской встрече в Джидде взяли перерыв.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц коротко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").