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Єрмак назвав початок зустрічі з командою США у Джидді дуже конструктивним

Київ • УНН

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про конструктивний старт зустрічі з американською делегацією. Сторони працюють над досягненням справедливого та тривалого миру.

Єрмак назвав початок зустрічі з командою США у Джидді дуже конструктивним

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про конструктивний старт зустрічі з американською делегацією у Джидді, вказавши, що іде робота над наближенням справедливого та тривалого миру, пише УНН.

Деталі

"Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - написав учасник української делегації на переговорах з США у Джидді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на початку зустрічі.

Доповнення

У Джидді розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Юлія Шрамко

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