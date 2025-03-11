Ермак назвал начало встречи с командой США в Джидде очень конструктивным
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о конструктивном старте встречи с американской делегацией. Стороны работают над достижением справедливого и долговременного мира.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о конструктивном старте встречи с американской делегацией в Джидде, указав, что идет работа над приближением справедливого и длительного мира, пишет УНН.
Детали
"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и длительного мира", - написал участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в начале встречи.
Дополнение
В Джидде началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.