Делегації України та США розпочали зустріч у Джидді
Київ • УНН
У Джидді розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.
Українська та американська делегації вже проводять важливу зустріч у Джидді, на порядку денному - шлях до миру та двосторонні відносини між двома країнами, повідомили у МЗС України у вівторок, пише УНН.
Делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді. Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США
З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник Президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.
За даними ЗМІ, американська делегація запізнилася на зустріч з Україною, переговори довелося трохи перенести.
Українська та американська делегації розпочинають зустріч у Саудівській Аравії11.03.25, 10:56 • 14187 переглядiв
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах з США у Саудівській Аравії з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".
Очільник делегації США, держсекретар Марко Рубіо перед переговорами заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.