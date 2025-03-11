Делегації України та США розпочали зустріч у Джидді

Українська та американська делегації вже проводять важливу зустріч у Джидді, на порядку денному - шлях до миру та двосторонні відносини між двома країнами, повідомили у МЗС України у вівторок, пише УНН.

Делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді. Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США - повідомили у МЗС.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник Президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

За даними ЗМІ, американська делегація запізнилася на зустріч з Україною, переговори довелося трохи перенести.

Українська та американська делегації розпочинають зустріч у Саудівській Аравії

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах з США у Саудівській Аравії з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Очільник делегації США, держсекретар Марко Рубіо перед переговорами заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.