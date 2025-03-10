США на зустрічі в Саудівській Аравії хочуть зрозуміти, на які поступки Україна піде заради миру - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час завтрашніх переговорів в Саудівській Аравії, Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру. Про це Рубіо заявив журналістам, повідомляє ABC News, передає УНН.

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Як заявив Рубіо перед вильотом до Саудівської Аравії, він сподівається на позитивну взаємодію і що США повинні почути, як Україна чітко визначить свої наміри для досягнення угоди.

І найголовніше, з чим ми повинні поїхати звідси, - це сильне відчуття того, що Україна готова робити важкі речі, як і росіянам доведеться робити важкі речі, щоб закінчити цей конфлікт або, принаймні, призупинити його в тому чи іншому вигляді - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Під час завтрашніх переговорів із США у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.

Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News