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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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США на зустрічі в Саудівській Аравії хочуть зрозуміти, на які поступки Україна піде заради миру - Рубіо

Київ • УНН

 • 110992 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність почути від України можливі поступки заради миру на переговорах у Саудівській Аравії. Україна планує запропонувати встановлення режиму тиші на морі та заборону далекобійних ударів.

США на зустрічі в Саудівській Аравії хочуть зрозуміти, на які поступки Україна піде заради миру - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час завтрашніх переговорів в Саудівській Аравії, Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру. Про це Рубіо заявив журналістам, повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Як заявив Рубіо перед вильотом до Саудівської Аравії, він сподівається на позитивну взаємодію і що США повинні почути, як Україна чітко визначить свої наміри для досягнення угоди.

І найголовніше, з чим ми повинні поїхати звідси, - це сильне відчуття того, що Україна готова робити важкі речі, як і росіянам доведеться робити важкі речі, щоб закінчити цей конфлікт або, принаймні, призупинити його в тому чи іншому вигляді 

- сказав Рубіо.

Нагадаємо

Під час завтрашніх переговорів із США у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.

Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News06.03.25, 19:12 • 145987 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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