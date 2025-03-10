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Переговори в Саудівській Аравії: Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші та заборону на далекобійні удари

Київ • УНН

 • 103985 перегляди

Завтра на переговорах у Саудівській Аравії Україна запропонує США встановити режим тиші на морі та заборону далекобійних ударів. Українська сторона також наполягатиме на звільненні полонених.

Переговори в Саудівській Аравії: Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші та заборону на далекобійні удари

Під час завтрашніх переговорів із США у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари. Про це пише УНН з посиланням на джерело.

Деталі

Як розповіло джерело, українська сторона під час перемовин із США пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари, а також Україна наполягатиме на звільненні полонених.

Доповнення

Завтра, 11 березня, у Саудівській Аравії мають відбутися переговори між Україною та США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України.

Зеленський сьогодні, 10 березня, прибув до Саудівської Аравії.

Раніше Зеленський повідомляв, що понеділок зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою.

Financial Times повідомляло, що під час переговорів у Саудівській Аравії цього тижня Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, запевнивши главу Білого дому Дональда Трампа, що Президент Володимир Зеленський хоче швидко припинити війну з росією.

Павло Башинський

Павло Башинський

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