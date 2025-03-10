Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Київ • УНН
Зеленський прибув до Саудівської Аравії.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, пише УНН з посиланням на джерела.
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Джерела УНН підтвердили, що Зеленський прибув до Джидди.
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Раніше Зеленський повідомляв, що понеділок зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.
Financial Times повідомляло, що під час переговорів у Саудівській Аравії цього тижня Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, запевнивши главу Білого дому Дональда Трампа, що Президент Володимир Зеленський хоче швидко припинити війну з росією.