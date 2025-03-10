Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Источники УНН подтвердили, что Зеленский прибыл в Джидду.
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Ранее Зеленский сообщил, что в понедельник встретится с наследным принцем Саудовской Аравии. Украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.
Financial Times сообщало, что во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку, заверив главу Белого дома Дональда Трампа, что Президент Владимир Зеленский хочет быстро прекратить войну с россией.