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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Киев • УНН

 • 18003 просмотра

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Источники УНН подтвердили, что Зеленский прибыл в Джидду.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщил, что в понедельник встретится с наследным принцем Саудовской Аравии. Украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

Financial Times сообщало, что во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку, заверив главу Белого дома Дональда Трампа, что Президент Владимир Зеленский хочет быстро прекратить войну с россией.

Анна Мурашко

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