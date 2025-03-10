Київ запропонує США часткове припинення вогню в обмін на відновлення допомоги та надання розвідданих - FT

Під час переговорів у Саудівській Аравії цього тижня Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, запевнивши главу Білого дому Дональда Трампа, що Президент Володимир Зеленський хоче швидко припинити війну з росією. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних офіційних осіб, інформує УНН.

Деталі

За даними джерел видання, проінформованих про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії, Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з росією щодо дальніх ударів безпілотників і ракет та бойових дій у Чорному морі, сподіваючись, що прогрес переговорів змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморозку обміну розвідданими та поставок зброї.

Українські переговорники їдуть до Саудівської Аравії в понеділок після того, як перші дні без підтримки США призвели до того, що війська країни відмовилися від російської території, яку вони захопили минулого року в Курській області - йдеться у статті.

За словами одного з українських посадовців, Київ у короткостроковій перспективі віддасть пріоритет налагодженню своїх зв’язків із США. При цьому двоє європейських чиновників заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як quid pro quo ("услуга за услугу" - ред.) для відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Нагадаємо

У Саудівській Аравії 10-12 березня мають відбутися перемовини американської та української делегацій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав, що українська сторона готується до важливого дипломатичного тижня.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що очікує від переговорів у Саудівській Аравії з американцями результатів, "це стосується і наближення миру, і продовження підтримки".

Водночас, за даними Reuters, делегація США під час переговорів з українцями у Саудівський Аравії намагатиметься з'ясувати, чи готов Київ піти на суттєві поступки росії задля припинення війни. При цьому офіційні особи США також визначатимуть, чи українці серйозно налаштовані щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.

У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена