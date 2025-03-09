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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях" - Зеленський перед переговорами у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 64192 перегляди

Президент Зеленський анонсував переговори з США у Саудівській Аравії 10-12 березня. Також він повідомив про основні напрямки боїв у Донецькій та Курській областях та очікування щодо постачання зброї від західних партнерів.

"Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях" - Зеленський перед переговорами у Саудівській Аравії

Основними напрямками боїв нині є Донецька область та курська область рф. Про це після зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським повідомив у зверненні Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

Глава держави також зазначив, що "дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях".

Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Німеччина – очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них

- сказав Зеленський.

Він також розповів деталі завтрашнього візиту української делегації до Саудівської Аравії.

"На сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", - резюмував Президент.

Нагадаємо

У Саудівській Аравії 10-12 березня мають відбутися перемовини американської та української делегацій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав, що українська сторона готується до важливого дипломатичного тижня.

Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані: Зеленський про майбутню зустріч у Саудівській Аравії08.03.25, 20:40 • 31569 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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