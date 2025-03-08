Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані: Зеленський про майбутню зустріч у Саудівській Аравії
Київ • УНН
Президент України очікує результативних переговорів з делегацією США в Саудівській Аравії. Українську сторону представлятимуть дипломати та військові на чолі з Єрмаком, Сибігою та Умєровим.
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії "буде результативною", передає УНН.
... постійно в контакті з американською командою. Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже
Він нагадав, що з українського боку на зустрічі будуть "дипломатичні та військові представники, керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, міністр оборони Умєров, заступник керівника Офісу Павло Паліса – бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах".
Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що Україну на переговорах зі США в Саудівській Аравії представлятимуть чотири делегати.
Як повідомляв УНН, 11 березня держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.