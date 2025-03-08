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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані: Зеленський про майбутню зустріч у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 31569 перегляди

Президент України очікує результативних переговорів з делегацією США в Саудівській Аравії. Українську сторону представлятимуть дипломати та військові на чолі з Єрмаком, Сибігою та Умєровим.

Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані: Зеленський про майбутню зустріч у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії "буде результативною", передає УНН.

... постійно в контакті з американською командою. Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже 

- наголосив Зеленський під час вечірнього звернення.

Він нагадав, що з українського боку на зустрічі будуть "дипломатичні та військові представники, керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, міністр оборони Умєров, заступник керівника Офісу Павло Паліса – бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах".

Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно 

- резюмував Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що Україну на переговорах зі США в Саудівській Аравії представлятимуть чотири делегати.

Як повідомляв УНН, 11 березня держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Організація Об'єднаних Націй
Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
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