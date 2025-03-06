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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33340 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News

Київ • УНН

 • 145987 перегляди

Держсекретар Рубіо, спецпредставник Віткофф та радник Уолтц зустрінуться з українською делегацією в Ер-Ріяді 11 березня. Зустріч відбудеться в рамках початку роботи команд України та США.

Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News

Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною, повідомляє журналістка Fox News Джекі Хайнріх, передає УНН.

У вівторок Рубіо, Віткофф, Уолтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком 

- повідомила Хайнріх.

Більше деталей вона не надала.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський напередодні заявляв, що команди України та США сьогодні почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Майкл Уолтц
Марко Рубіо
Саудівська Аравія
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