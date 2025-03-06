Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News
Київ • УНН
Держсекретар Рубіо, спецпредставник Віткофф та радник Уолтц зустрінуться з українською делегацією в Ер-Ріяді 11 березня. Зустріч відбудеться в рамках початку роботи команд України та США.
Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною, повідомляє журналістка Fox News Джекі Хайнріх, передає УНН.
У вівторок Рубіо, Віткофф, Уолтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком
Більше деталей вона не надала.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський напередодні заявляв, що команди України та США сьогодні почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.