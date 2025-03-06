Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News

Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною, повідомляє журналістка Fox News Джекі Хайнріх, передає УНН.

У вівторок Рубіо, Віткофф, Уолтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком - повідомила Хайнріх.

Більше деталей вона не надала.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський напередодні заявляв, що команди України та США сьогодні почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.