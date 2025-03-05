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Команди України та США почали працювати над зустріччю, перші результаті очікуються наступного тижня - Зеленський

Київ • УНН

 • 153741 перегляди

Команди України та США почали працювати над організацією зустрічі, повідомив Зеленський. Єрмак та Волц провели переговори щодо подальших кроків до миру, перші результати очікуються наступного тижня.

Команди України та США почали працювати над зустріччю, перші результаті очікуються наступного тижня - Зеленський

Команди України та США сьогодні почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

"Сьогодні наші команди – України та Сполучених Штатів Америки – почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку партнерів.

Доповнення

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц обговорили подальші кроки на шляху до миру. Вони домовилися про зустріч команд найближчим часом.

4 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно". 

Також Зеленський наголошував, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі. 

5 березня Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, в якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів, та підписати угоду про мінерали.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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