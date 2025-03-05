Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом - Єрмак
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Білого дому Майком Волцом щодо кроків до миру. Сторони обговорили питання безпеки та домовились про майбутню зустріч команд.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц обговорили подальші кроки на шляху до миру. Вони домовилися про зустріч команд найближчим часом, передає УНН.
"Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру", - написав Єрмак.
За його словами, вони також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.
"Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи", - заявив Єрмак.
Доповнення
4 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".
Також Зеленський наголошував, що Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну, й першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі.
5 березня Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, в якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів, та підписати угоду про мінерали.
5 березня радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц провів телефонну розмову з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.