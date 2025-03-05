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Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время - Ермак

Киев • УНН

 • 20834 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Белого дома Майком Уолцем по вопросам шагов к миру. Стороны обсудили вопросы безопасности и договорились о будущей встрече команд.

Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц обсудили дальнейшие шаги на пути к миру. Они договорились о встрече команд в ближайшее время, передает УНН.

"Провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Майком Уолцем. Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и долгосрочному миру", - написал Ермак.

По его словам, они также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.

"Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", - заявил Ермак.

Дополнение

4 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно". 

Также Зеленский подчеркивал, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе. 

5 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.

5 марта советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Майкл Уолтц
Дональд Трамп
Андрей Ермак
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