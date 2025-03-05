Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время - Ермак
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Белого дома Майком Уолцем по вопросам шагов к миру. Стороны обсудили вопросы безопасности и договорились о будущей встрече команд.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц обсудили дальнейшие шаги на пути к миру. Они договорились о встрече команд в ближайшее время, передает УНН.
"Провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Майком Уолцем. Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и долгосрочному миру", - написал Ермак.
По его словам, они также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.
"Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", - заявил Ермак.
Дополнение
4 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".
Также Зеленский подчеркивал, что Украина готова работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе.
5 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о минералах.
5 марта советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.