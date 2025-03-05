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Трамп: "Сьогодні я отримав важливий лист від Зеленського - Україна хоче повернутись до столу перемовин"

Київ • УНН

 • 27754 перегляди

Дональд Трамп повідомив про лист від Володимира Зеленського з готовністю України сісти за стіл переговорів. За словами Трампа, Україна готова підписати угоду про мінерали та прагне довготривалого миру.

Трамп: "Сьогодні я отримав важливий лист від Зеленського - Україна хоче повернутись до столу перемовин"

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, в якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів, та підписати угоду про мінерали, передає УНН.

Деталі

"Раніше сьогодні я отримав важливий лист від Президента Зеленського. Він каже, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб досягти довготривалого миру. Ніхто не хочу миру більше, ніж українці. Моя команда та я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягнути миру. Ми цінуємо скільки США зробили для допомоги України, щоб підтримати суверенітет і незалежність. Згідно з угоди про мінерали та гарантії, Україна готова підписати це в будь-який час. Я вдячний за цей лист", - сказав Трамп.

Він додав, що отримав сильні сигнали до миру від росії.

"Чи це не чудово?. Чи це не краса?. Час припини це божевілля, час припинити вбивства, час зупинити цю беззмістовну війну", - додав Трамп.

Що відомо про угоду щодо рідноземів 

26 лютого Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр. Проте уряд не опублікував текст угоди. Її розповсюдили ЗМІ.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 28 лютого повідомив, що цю угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України. "Відповідно в цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Всі наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви і далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку відбудови України. Всі наступні кроки прописані чітко Законом України "Про міжнародні договори України"", - розповів Шмигаль.

Прем'єр заявляв, що договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди. У зв'язку з цим він буде затверджуватися урядом і також ратифікуватись парламентом, і там буде описана повністю вся конкретика, як буде працювати цей фонд. Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.  2

7 лютого Директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявив, що США сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди із Україною про рідкоземельні корисні копалини. 

Заяви про угоду від Дональда Трампа та Володимира Зеленського

На думку Трампа так звана угода про копалини спрацює, як страховка від майбутнього нападу росії. Президент Зеленський заявляв, що кінцевий варіант угоди зі США щодо корисних копалин не робить із України боржників. У ній не вказується жодна сума, яку Україна мала б повернути США. The Economist з посиланням на джерела повідомляло 27 лютого, що Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі Сполученими Штатами, якщо вона не включатиме ширших гарантій безпеки для України. 

4 березня Зеленський заявив про готовність України підписати рамкову угоду про створення інвестиційного фонду розвитку. Документ передбачає співпрацю у сфері корисних копалин та створення фонду відновлення з 50% внеском України.

Павло Башинський

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