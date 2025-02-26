У ній немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100: Зеленський розкрив деталі угоди зі США щодо корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кінцевий варіант угоди зі США щодо корисних копалин не робить із України боржників. У ній не вказується жодна сума, яку Україна мала б повернути США. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 26 лютого, передає УНН.

Кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші урядовці, рекомендують, що він може працювати. Головні питання, які піднімав саме я, вони там звучать дуже непогано. Дійсно, команди попрацювали. Головне для мене було, що ми не є боржниками, в угоді немає ні 500 млрд доларів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас, бо, як я і говорив раніше, що не було таких домовленостей раніше, а тому немає про що говорити з точки зору цієї тематики. Це важливо, що це про нове