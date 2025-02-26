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У ній немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100: Зеленський розкрив деталі угоди зі США щодо корисних копалин

Київ  •  УНН

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Президент підтвердив відсутність боргових зобов'язань України в угоді про корисні копалини зі США. Документ включатиме пункт про гарантії безпеки та передбачає створення спільного інвестиційного фонду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кінцевий варіант угоди зі США щодо корисних копалин не робить із України боржників. У ній не вказується жодна сума, яку Україна мала б повернути США. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 26 лютого, передає УНН.

Кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші урядовці, рекомендують, що він може працювати. Головні питання, які піднімав саме я, вони там звучать дуже непогано. Дійсно, команди попрацювали. Головне для мене було, що ми не є боржниками, в угоді немає ні 500 млрд доларів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас, бо, як я і говорив раніше, що не було таких домовленостей раніше, а тому немає про що говорити з точки зору цієї тематики. Це важливо, що це про нове

- сказав Зеленський.

Він анонсував також підписання ще однієї угоди, "яка буде більш серйозною і складною".

"Наступна угода буде більш серйозною і складною - наступна угода про фонд, і там будуть уже якісь там відносини партнерські, гроші тощо. Наступна угода матиме обов'язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю щодо Конгресу США. Україна повинна розібратися з ліцензіями", - додав Зеленський.

За його словами, наступні кроки, наступні договори будуть говорити, у якому форматі, у якому партнерстві, як вона зможе працювати.

Угода може бути частиною гарантій безпеки, але я хочу розуміти ширше бачення, що чекає Україну, де ми тощо. (...) Навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилося хоча б речення "гарантії безпеки України", і те, що мене брифінгували урядовці, - це з'явилося в 10 пункті. Важливо, що це є. Я все ще це почитаю, і угоду урядовці пропонують підписувати міністрам. Я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн. Формат підписання поки що не можу сказати, подумаємо, почуємо партнерів. Що важливо? Ця угода може мати великий успіх або тихенько пройти, а великий успіх залежить від нашої розмови з Трампом

- наголосив Президент.

Нагадаємо

Остаточний варіант угоди з США про корисні копалини, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але цю угоду і підписання не будуть розглядати у відриві від гарантій безпеки.

Після того, як Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки, представник уряду підпише попередню угоду про корисні копалини. Далі розпочнеться робота над імплементацією тих або інших гарантій безпеки, про які буде домовлено, а також над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду.

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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