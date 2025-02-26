Остаточний варіант угоди з США "фактично випрацювали", уряд сьогодні розгляне її - Шмигаль

Остаточний варіант угоди з США про корисні копалини, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але цю угоду і підписання не будуть розглядати у відриві від гарантій безпеки, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону в середу, додавши, що сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, пише УНН.

Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки… Ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна та США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його