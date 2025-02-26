Остаточний варіант угоди з США "фактично випрацювали", уряд сьогодні розгляне її - Шмигаль
Київ • УНН
Україна та США завершили роботу над угодою про створення спільного інвестиційного фонду для відбудови. Підписання документу відбудеться лише після отримання гарантій безпеки від США.
Остаточний варіант угоди з США про корисні копалини, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але цю угоду і підписання не будуть розглядати у відриві від гарантій безпеки, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону в середу, додавши, що сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, пише УНН.
Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки… Ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна та США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його
Він зазначив, що угода передбачатиме низку положень, зокрема вона напряму прив’язана до гарантій безпеки.
Ні Президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантій безпеки. У цій попередній угоді пункт 10, власне, і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід’ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості і відображення цілей, визначених в преамбулі до цієї угоди, і уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру
За його словами, гарантії безпеки визначені Планом перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема вступ України до НАТО, підтримка фронту і пакет стримування тощо.
Угода підготовлена, сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України та США щодо гарантій безпеки
Прем’єр наголосив, що ця угода - про майбутнє, тобто майбутні доходи, отримані Україною від ренти по ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на об’єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування, або видобування корисних копалин.
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна26.02.25, 12:54 • 191640 переглядiв
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 28 лютого 2025 року, імовірно, для підписання угоди щодо корисних копалин.