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Остаточний варіант угоди з США "фактично випрацювали", уряд сьогодні розгляне її - Шмигаль

Київ  •  УНН

 • 25510 перегляди

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Україна та США завершили роботу над угодою про створення спільного інвестиційного фонду для відбудови. Підписання документу відбудеться лише після отримання гарантій безпеки від США.

Остаточний варіант угоди з США про корисні копалини, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але цю угоду і підписання не будуть розглядати у відриві від гарантій безпеки, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону в середу, додавши, що сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, пише УНН.

Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки… Ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна та США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що угода передбачатиме низку положень, зокрема вона напряму прив’язана до гарантій безпеки.

Ні Президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантій безпеки. У цій попередній угоді пункт 10, власне, і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід’ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості і відображення цілей, визначених в преамбулі до цієї угоди, і уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру

- додав Шмигаль.

За його словами, гарантії безпеки визначені Планом перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема вступ України до НАТО, підтримка фронту і пакет стримування тощо.

Угода підготовлена, сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України та США щодо гарантій безпеки

- наголосив Прем’єр.

Прем’єр наголосив, що ця угода - про майбутнє, тобто майбутні доходи, отримані Україною від ренти по ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на об’єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування, або видобування корисних копалин.

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна26.02.25, 12:54 • 191640 переглядiв

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом 28 лютого 2025 року, імовірно, для підписання угоди щодо корисних копалин.

Павло Башинський

Павло Башинський

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