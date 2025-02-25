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Зеленський планує 28 лютого зустрітися з Трампом у Вашингтоні - Reuters

Зеленський планує 28 лютого зустрітися з Трампом у Вашингтоні - Reuters

Київ  •  УНН

 • 56804 перегляди

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Президент України планує зустрітися з Трампом 28 лютого 2025 року для підписання угоди про видобуток корисних копалин.

У пʼятницю, 28 лютого 2025 року, президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрітися з президентом США Дональдом Трампом після того, як країни погодили проєкт угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє із посиланням на два джерела обізнаних із цим питанням Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що офіційні особи з обох сторін погодилися з проектом і рекомендували його підписати.

Водночас один зі співрозмовників агентства на умовах анонімності наголосив, що цей візит запропонували в адміністрації Трампа. Білий дім відмовився від коментарів

Як зауважує Reuters угода з видобутку корисних копалин займає центральне місце в прагненні Києва заручитися підтримкою США, оскільки американський президент Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну. Угода може відкрити для США доступ до величезних мінеральних ресурсів України.

Ще одне джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі, але графік візиту все ще змінюється.

Нагадаємо

25 лютого Україна погодила умови угоди про корисні копалини зі США, підписання може відбутися 28 лютого у Вашингтоні. Документ має на меті покращити відносини з адміністрацією Трампа та зміцнити безпекові зобов'язання.

Як раніше повідомляло Financial Times вкрай обтяжливі умови початкового проєкту - який президент Дональд Трамп презентував як спосіб відшкодування Україною США за військову та фінансову допомогу після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року - викликали обурення в Києві та інших європейських столицях.

Після того, як президент Володимир Зеленський відхилив цей початковий текст минулого тижня, Трамп назвав його "диктатором".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Зеленський планує 28 лютого зустрітися з Трампом у Вашингтоні - Reuters | УНН