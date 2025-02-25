Зеленський планує 28 лютого зустрітися з Трампом у Вашингтоні - Reuters
Київ • УНН
Президент України планує зустрітися з Трампом 28 лютого 2025 року для підписання угоди про видобуток корисних копалин.
У пʼятницю, 28 лютого 2025 року, президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрітися з президентом США Дональдом Трампом після того, як країни погодили проєкт угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє із посиланням на два джерела обізнаних із цим питанням Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що офіційні особи з обох сторін погодилися з проектом і рекомендували його підписати.
Водночас один зі співрозмовників агентства на умовах анонімності наголосив, що цей візит запропонували в адміністрації Трампа. Білий дім відмовився від коментарів
Як зауважує Reuters угода з видобутку корисних копалин займає центральне місце в прагненні Києва заручитися підтримкою США, оскільки американський президент Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну. Угода може відкрити для США доступ до величезних мінеральних ресурсів України.
Ще одне джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі, але графік візиту все ще змінюється.
Нагадаємо
25 лютого Україна погодила умови угоди про корисні копалини зі США, підписання може відбутися 28 лютого у Вашингтоні. Документ має на меті покращити відносини з адміністрацією Трампа та зміцнити безпекові зобов'язання.
Як раніше повідомляло Financial Times вкрай обтяжливі умови початкового проєкту - який президент Дональд Трамп презентував як спосіб відшкодування Україною США за військову та фінансову допомогу після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року - викликали обурення в Києві та інших європейських столицях.
Після того, як президент Володимир Зеленський відхилив цей початковий текст минулого тижня, Трамп назвав його "диктатором".