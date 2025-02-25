Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог: Україна погоджується на угоду зі США - Financial Times

Київ погодив умови з Вашингтоном щодо угоди з мінералів, яка, як сподіваються українські чиновники, поліпшить відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа і прокладе шлях до довгострокових зобов'язань США з безпеки, передає УНН з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, українські чиновники кажуть, що Київ тепер готовий підписати угоду про спільну розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, після того, як США відмовилися від вимог про право на 500 млрд доларів потенційного доходу від експлуатації ресурсів.

Чиновники стверджували, що вони домовилися про набагато вигідніші умови і представили угоду як спосіб розширення відносин зі США для зміцнення перспектив України після трьох років війни.

«Угода щодо мінералів - це тільки частина картини. Ми багато разів чули від адміністрації США, що це частина ширшої картини», - заявила Financial Times у вівторок Ольга Стефанишина, віцепрем'єр-міністерка України та міністерка юстиції, яка керувала переговорами.

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Видання нагадує, вкрай обтяжливі умови початкового проєкту - який президент Дональд Трамп презентував як спосіб відшкодування Україною США за військову та фінансову допомогу після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року - викликали обурення в Києві та інших європейських столицях.

Після того, як президент Володимир Зеленський відхилив цей початковий текст минулого тижня, Трамп назвав його «диктатором» і, мабуть, звинуватив Україну в розв'язанні війни.

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Остаточна версія угоди, датована 24 лютого і з якою ознайомилася FT, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50 відсотків доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, а також пов'язаної з ними логістики. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні.

Він виключає мінеральні ресурси, які вже поповнюють українську державну скарбницю, тобто він не буде охоплювати поточну діяльність «Нафтогазу» або «Укрнафти», найбільших виробників газу і нафти в Україні.

Однак в угоді немає жодних посилань на гарантії безпеки США, на яких спочатку наполягав Київ в обмін на згоду на угоду. Воно також залишає такі важливі питання, як розмір частки США у фонді та умови угод про «спільне володіння», які мають бути врегульовані в наступних угодах.

Після трьох років, протягом яких США були основним донором військової допомоги Києву, Трамп скасував політику Вашингтона, розпочавши двосторонні перемовини з Росією без участі європейських союзників або України за столом переговорів.

Українські офіційні особи заявили, що угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ, і висловили перспективу поїздки Зеленського в Білий дім найближчими тижнями для церемонії підписання з Трампом.

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«Це буде шанс для президента обговорити загальну картину. І потім, після цього, ми зможемо подумати про наступні кроки», - сказав один з офіційних осіб.

Первісна масштабна пропозиція адміністрації Трампа передбачала створення інвестиційного фонду реконструкції, в якому США «зберігають 100-відсотковий фінансовий інтерес». Україна буде вносити 50 відсотків доходів фонду від видобутку корисних копалин, включно з нафтою і газом та пов'язаною з ними інфраструктурою, до максимальної суми в 500 млрд доларів.

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Ці умови, які українські чиновники назвали неприйнятними, було видалено з остаточного проєкту.

FT пише, що мандат фонду на інвестування в Україну - це ще одна зміна, якої домагався Київ. У документі йдеться, що США підтримають економічний розвиток України в майбутньому.

Українські чиновники додали, що угода була всього лише «рамковою угодою» і що жодні доходи не перейдуть із рук у руки, поки фонд не буде створено, що дасть їм час залагодити будь-які потенційні розбіжності. Серед невирішених питань - узгодження юрисдикції угоди.

Уряду Зеленського також доведеться отримати схвалення парламенту України, де опозиційні депутати дали зрозуміти, що принаймні проведуть палкі дебати перед ратифікацією такої угоди.

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