ukenru
Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 8790 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
17:37 • 35275 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
16:37 • 52091 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
16:22 • 54450 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
15:51 • 59127 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
15:30 • 57427 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105000 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 108170 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
25 февраля, 09:33 • 107280 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
25 февраля, 09:27 • 106546 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 108303 просмотра
Пыталась заложить взрывчатку возле порта: задержан агент российской военной разведки, которая ранее жгла энергообъекты

Пыталась заложить взрывчатку возле порта: задержан агент российской военной разведки, которая ранее жгла энергообъекты

25 февраля, 10:24 • 25938 просмотра
ВР сделала шаг к компенсациям расходов на страхование авто для участников боевых действий

ВР сделала шаг к компенсациям расходов на страхование авто для участников боевых действий

25 февраля, 10:40 • 52390 просмотра
рф видит себя империей и не остановится в попытках достичь поглощения Украины - Буданов

рф видит себя империей и не остановится в попытках достичь поглощения Украины - Буданов

25 февраля, 11:51 • 27438 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 84418 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 136225 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 190682 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 269383 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 272843 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 247284 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 84418 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 108303 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 110422 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 133914 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 146797 просмотра
Актуальное
Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

Киев  •  УНН

 • 8654 просмотра

Read in English

Киев готов подписать соглашение с США о совместной разработке минеральных ресурсов после пересмотра условий. США отказались от требования права на $500 млрд потенциального дохода, теперь 50% прибыли будет инвестироваться в украинские проекты.

Киев согласовал условия с Вашингтоном по сделке по минералам, которая, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, украинские чиновники говорят, что Киев теперь готов подписать соглашение о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того, как США отказались от требований о праве на 500 млрд долларов потенциального дохода от эксплуатации ресурсов.

Чиновники утверждали, что они договорились о гораздо более выгодных условиях и представили сделку как способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

"Соглашение по минералам — это только часть картины. Мы много раз слышали от администрации США, что это часть более широкой картины", — заявила Financial Times во вторник Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины и министр юстиции, которая руководила переговорами.

Добавим

Издание напоминает, крайне обременительные условия первоначального проекта — который президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США за военную и финансовую помощь после полномасштабного вторжения России в 2022 году — вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах.

После того, как президент Владимир Зеленский отклонил этот первоначальный текст на прошлой неделе, Трамп назвал его "диктатором" и, по-видимому, обвинил Украину в развязывании войны.

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно23.02.2025, 14:42 • 59737 просмотров

Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля и с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

Он исключает минеральные ресурсы, которые уже пополняют украинскую государственную казну, то есть он не будет охватывать текущую деятельность "Нафтогаза" или "Укрнафты", крупнейших производителей газа и нефти в Украине.

Однако в соглашении нет никаких ссылок на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Оно также оставляет такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия сделок о "совместном владении", которые должны быть урегулированы в последующих соглашениях.

После трех лет, в течение которых США были основным донором военной помощи Киеву, Трамп отменил политику Вашингтона, начав двусторонние переговоры с россией без участия европейских союзников или Украины за столом переговоров.

Украинские официальные лица заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел, и высказали перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания с Трампом.

На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения24.02.2025, 20:12 • 22763 просмотра

"Это будет шанс для президента обсудить общую картину. И затем, после этого, мы сможем подумать о следующих шагах", — сказал один из официальных лиц.

Первоначальное масштабное предложение администрации Трампа предусматривало создание инвестиционного фонда реконструкции, в котором США "сохраняют 100-процентный финансовый интерес". Украина будет вносить 50 процентов доходов фонда от добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ и связанную с ними инфраструктуру, до максимальной суммы в 500 млрд долларов.

Не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев: Зеленский о соглашении с США23.02.2025, 17:05 • 29865 просмотров

Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из окончательного проекта.

FT пишет, что мандат фонда на инвестирование в Украину - это еще одно изменение, которого добивался Киев. В документе говорится, что США поддержат экономическое развитие Украины в будущем.

Украинские чиновники добавили, что сделка была всего лишь "рамочным соглашением" и что никакие доходы не перейдут из рук в руки, пока фонд не будет создан, что даст им время уладить любые потенциальные разногласия. Среди нерешенных вопросов — согласование юрисдикции соглашения.

Правительству Зеленского также придется получить одобрение парламента Украины, где оппозиционные депутаты дали понять, что, по крайней мере, проведут жаркие дебаты перед ратификацией такой сделки.

Соглашение с США о редкоземах: в Офисе Президента заявили о продуктивных обсуждениях25.02.2025, 15:18 • 16666 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
naftogazНафтогаз
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы