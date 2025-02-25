Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

Киев согласовал условия с Вашингтоном по сделке по минералам, которая, как надеются украинские чиновники, улучшит отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, украинские чиновники говорят, что Киев теперь готов подписать соглашение о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того, как США отказались от требований о праве на 500 млрд долларов потенциального дохода от эксплуатации ресурсов.

Чиновники утверждали, что они договорились о гораздо более выгодных условиях и представили сделку как способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

"Соглашение по минералам — это только часть картины. Мы много раз слышали от администрации США, что это часть более широкой картины", — заявила Financial Times во вторник Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины и министр юстиции, которая руководила переговорами.

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Издание напоминает, крайне обременительные условия первоначального проекта — который президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США за военную и финансовую помощь после полномасштабного вторжения России в 2022 году — вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах.

После того, как президент Владимир Зеленский отклонил этот первоначальный текст на прошлой неделе, Трамп назвал его "диктатором" и, по-видимому, обвинил Украину в развязывании войны.

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Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля и с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

Он исключает минеральные ресурсы, которые уже пополняют украинскую государственную казну, то есть он не будет охватывать текущую деятельность "Нафтогаза" или "Укрнафты", крупнейших производителей газа и нефти в Украине.

Однако в соглашении нет никаких ссылок на гарантии безопасности США, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Оно также оставляет такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия сделок о "совместном владении", которые должны быть урегулированы в последующих соглашениях.

После трех лет, в течение которых США были основным донором военной помощи Киеву, Трамп отменил политику Вашингтона, начав двусторонние переговоры с россией без участия европейских союзников или Украины за столом переговоров.

Украинские официальные лица заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел, и высказали перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели для церемонии подписания с Трампом.

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"Это будет шанс для президента обсудить общую картину. И затем, после этого, мы сможем подумать о следующих шагах", — сказал один из официальных лиц.

Первоначальное масштабное предложение администрации Трампа предусматривало создание инвестиционного фонда реконструкции, в котором США "сохраняют 100-процентный финансовый интерес". Украина будет вносить 50 процентов доходов фонда от добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ и связанную с ними инфраструктуру, до максимальной суммы в 500 млрд долларов.

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Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из окончательного проекта.

FT пишет, что мандат фонда на инвестирование в Украину - это еще одно изменение, которого добивался Киев. В документе говорится, что США поддержат экономическое развитие Украины в будущем.

Украинские чиновники добавили, что сделка была всего лишь "рамочным соглашением" и что никакие доходы не перейдут из рук в руки, пока фонд не будет создан, что даст им время уладить любые потенциальные разногласия. Среди нерешенных вопросов — согласование юрисдикции соглашения.

Правительству Зеленского также придется получить одобрение парламента Украины, где оппозиционные депутаты дали понять, что, по крайней мере, проведут жаркие дебаты перед ратификацией такой сделки.

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