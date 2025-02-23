Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

Соглашение о редкоземельных минералах обсуждается. Подписание соглашения может быть скорее всего в Вашингтоне, присутствие президентов обязательно. Такое мнение высказал журналисту УНН советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Украинская сторона планирует, чтобы была встреча президентов. Чтобы соглашение сначала было парафировано, а затем подписано. Это может быть в Украине, если президент США приедет, но это скорее всего может быть в Вашингтоне - сказал Подоляк.

На вопрос, кто будет подписывать соглашение, Подоляк ответил: «Все будет зависеть от протокола, который там будет выписан. На мой взгляд, присутствие президентов обязательно. Будут ли они лично подписывать, или будет, например, подписывать премьер-министр с украинской стороны и соответственно с американской стороны сопоставимый».

Подоляк отметил, что сейчас обсуждается само соглашение.

Подоляк прокомментировал заявления СМИ, что соглашение стало жестче для Украины.

«Нет, я не понимаю, что значит жестче. Есть условия, которые приемлемы для американской стороны, а есть условия, которые нужны Украине. Украина заинтересована в инвестициях, в понимании сколько этих инвестиций будет, в какое время заходить для того, чтобы Украина понимала на какой размер прибыли от совместного проекта она может рассчитывать. Вторая составляющая - это гарантии безопасности», - отметил Подоляк.

Кроме того, он заявил, что то, что предлагает американская сторона, немного напоминает план Маршала.

«Немножко напоминает, то, что предлагает американская сторона, план Маршала в Европу после Второй мировой. Просто вопрос уже в проговаривании деталей и Украина здесь четко понимает свои потребности. Все, что сегодня в информационном пространстве происходит - это попытка подкрепить свои переговорные позиции. Реальные переговоры - это на уровне компетентных министерств, в данном случае Минэкономики, Минюст, Минобороны и администрация Президента с двух сторон», - заявил Подоляк.

Дополнение

Подоляк ранее заявлял, что продолжается работа над договором о редкоземельных минералах с США. Украина настаивает на справедливом распределении доходов и получении гарантий безопасности в рамках соглашения.

Источник УНН сообщал, что Украина предложила американской стороне приехать в Вашингтон для разговора о подписании соглашения и в США это обдумывают.