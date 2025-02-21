Подоляк про угоду щодо рідкоземів: продовжується робота над нею

Продовжується робота над договором про рідкоземельні мінерали. Для України важливими аспектами є правильний розподіл прибутків та гарантії безпеки. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодо зустрічі з (спецпредставником США - ред.) Келлогом і чому тут відроджується певна надія, тому що, ще раз. Україна пропонує раціональні підходи у двосторонніх відносинах не тільки для США, але й для будь-якої іншої країни. Президент наполягає на математично обрахованих кроках, які будуть вигідними й одній та іншій стороні. Українська сторона наполягає на тому, щоб цей договір (про рідкоземельні метали - ред.) був відпрацьований якісно в юридичному контексті і який би враховував дві базові для нас потреби - сказав Подоляк.

За його словами, перша потреба для України - це правильний розподіл прибутків.

"Перше, це правильний розподіл прибутків, тому що ми хочемо отримати велику доходність зі всього цього. Безумовно ми зацікавлені в тому, щоб були інвестиції, були глобальні інвестори, які зможуть відкрити логістичне плече до глобальних ринків, що суттєво підвищує вартість копалин на глобальному ринку тощо, і суттєво підвищує доходність країни, в даному випадку ми говоримо про Україну, - розповів Подоляк.

Він зазначив, що другий аспект - це гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки, які мають гарантувати, що інвестиції будуть забезпечені на довгий термін. Друге, що нас хвилює у відносинах з американською стороною, це безумовні гарантії безпеки щодо фіналу війни, як такого", - Окрім того, він зазначив, що потрібно відновити програми постачання мілітарної допомоги.

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"Тому що досі працюють програми, які були ще проголосовані за каденції Байдена. Вони продовжують працювати, нічого не було зупинено, але нових програм поки що немає і їх треба проговорювати. На зустрічі з Келлогом ці питання були чітко проговорені з української сторони", - заявив Подоляк.

Подоляк наголосив, що в угоді щодо рідкоземельних металів мають бути скрупульозно прописані обсяги інвестицій.

"Скільки та якого продукту буде розподілятися між країнами, набувачами. Далі ми переходимо до другої частини, яка хвилює Україну - це гарантії безпеки. Це має також бути зафіксованим в цьому договорі. Все це пропонує українська сторона й американська пропонує. Немає такого, що:давайте ми автоматично щось заберемо без урахування позиції України, чи позиції США", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що це робота юридичних команд.

"Коли буде відпрацьований юридичний формат цього документу він буде парафійований відповідними галузевими міністерствами. Після цього підписання такого договору може бути, як на мене, на рівні президентів. Тому продовжується робота над договором, ця робота нікуди не зникала, але треба дати певний час, щоб цей договір був відпрацьований", - розповів Подоляк.

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Доповнення

Видання Axios з посиланням на українські та американські джерела повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про копалини після того, як Президент України Володимир Зеленський "розлютив" американського лідера, не підписавши попередню угоду.

Через день після того, як Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором", радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю FOX News прокоментував, що має робити українська сторона у контексті спроб нинішньої адміністрації Білого дому врегулювати російську агресію проти України.