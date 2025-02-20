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05:23 • 17616 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123350 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183076 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147458 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138922 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117402 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108035 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Помічник Трампа Волц порадив Україні стримати тон та підписати угоду, запропоновану Вашингтоном

Помічник Трампа Волц порадив Україні стримати тон та підписати угоду, запропоновану Вашингтоном

Київ • УНН

 • 24449 перегляди

Майк Волц порадив Києву пом'якшити критику та підписати угоду про доступ США до ресурсів України. Заява пролунала після обміну різкими висловлюваннями між Трампом і Зеленським.

Через день після того, як Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором", радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю FOX News прокоментував, що має робити українська сторона у контексті спроб нинішньої адміністрації Білого дому врегулювати російську агресію проти України.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Помічник Трампа Майкл Волц заявив, що Києву слід пом'якшити критику та уважно розглянути угоду про доступ Вашингтона до природних ресурсів України.

Їм потрібно пом’якшити це (йдеться про критику - ред.), уважно розглянути і підписати цю угоду

– сказав Майк Волц, радник Білого дому з національної безпеки, в інтерв’ю Fox News.

Коментарі Уолтса з'явилися наступного дня після того, як Трамп і президент України Володимир Зеленський обмінялися образами:

  • Трамп назвав Зеленського "диктатором";
    • Зеленський заявив, що президент США живе в дезінформаційній бульбашці і вивергає тези з москви.

      Однак, за словами Волца, розбіжності США з Україною не є непримиренними: "Президент також сказав, як сильно він любить український народ".

      Нагадаємо

      Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді, Трамп дав зрозуміти, що, на його думку, США більше не повинні надсилати допомогу Україні, не отримуючи нічого натомість, а також поставив під сумнів легітимність Зеленського.

      США збережуть санкції проти рф до досягнення угоди про припинення війни в Україні. Держсекретар Рубіо обговорив це питання з європейськими лідерами після зустрічі з російськими представниками в Ер-Ріяді.

      США виступають проти використання формулювання "агресор" щодо росії у новому комюніке G720.02.25, 15:53 • 29328 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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