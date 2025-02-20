Помічник Трампа Волц порадив Україні стримати тон та підписати угоду, запропоновану Вашингтоном
Київ • УНН
Майк Волц порадив Києву пом'якшити критику та підписати угоду про доступ США до ресурсів України. Заява пролунала після обміну різкими висловлюваннями між Трампом і Зеленським.
Через день після того, як Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором", радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю FOX News прокоментував, що має робити українська сторона у контексті спроб нинішньої адміністрації Білого дому врегулювати російську агресію проти України.
Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Помічник Трампа Майкл Волц заявив, що Києву слід пом'якшити критику та уважно розглянути угоду про доступ Вашингтона до природних ресурсів України.
Їм потрібно пом’якшити це (йдеться про критику - ред.), уважно розглянути і підписати цю угоду
Коментарі Уолтса з'явилися наступного дня після того, як Трамп і президент України Володимир Зеленський обмінялися образами:
- Трамп назвав Зеленського "диктатором";
- Зеленський заявив, що президент США живе в дезінформаційній бульбашці і вивергає тези з москви.
Однак, за словами Волца, розбіжності США з Україною не є непримиренними: "Президент також сказав, як сильно він любить український народ".
Нагадаємо
Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді, Трамп дав зрозуміти, що, на його думку, США більше не повинні надсилати допомогу Україні, не отримуючи нічого натомість, а також поставив під сумнів легітимність Зеленського.
США збережуть санкції проти рф до досягнення угоди про припинення війни в Україні. Держсекретар Рубіо обговорив це питання з європейськими лідерами після зустрічі з російськими представниками в Ер-Ріяді.
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