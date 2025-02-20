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США виступають проти використання формулювання "агресор" щодо росії у новому комюніке G7

США виступають проти використання формулювання "агресор" щодо росії у новому комюніке G7

Київ • УНН

 • 29328 перегляди

США виступають проти формулювання "російська агресія" у новому комюніке G7 до річниці вторгнення в Україну. Адміністрація Трампа наполягає на пом'якшенні формулювань та описі війни як "конфлікту в Україні".

США виступають проти того, щоб називати росію "агресором" у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення москви в Україну, погрожуючи зірвати традиційну демонстрацію єдності. Про це повідомляє The Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити росію назад до G7. Також поки не узгоджена участь онлайн Президента України Володимира Зеленського на саміті G7.

За словами західних чиновників, посланці США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які лідери G7 будуть використовувати з 2022 року для опису конфлікту.

Ми твердо переконані, що необхідно розрізняти росію та Україну. Це не одне і те ж. Американці блокують це формулювання, але ми все ще працюємо над ним і сподіваємося на угод,

- заявив співрозмовник видання.

Видання нагадує, що у минулорічній заяві лідерів G7 п'ять разів згадується про російську агресію.

Ми закликаємо росію негайно припинити свою агресивну війну і повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України,

- йшлося в заяві.

Також співрозмовники зазначають, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".

Нагадаємо

Під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву Трампа про те, що нібито його рейтинг впав до 4%, заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Трамп напередодні заявляв, що нібито рейтинг Зеленського впав до 4%.

КМІС після цього повідомив, що майже 60% українців довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти", а також розкритикував Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг Володимира Зеленського від "атак" на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту.

Лідери європейських країн, зокрема Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії відреагували на заяву Дональда Трампа.

Павло Башинський

Павло Башинський

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